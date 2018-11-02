Военная полиция отработала подавление беспорядков в центре России

Военная полиция Центрального военного округа Российской Федерации в рамках миротворческих учений Организации Договора о коллективной безопасности подавила условные массовые беспорядки.

У маневров был ранее проработанный сценарий. Так, согласно легенде, перед блокпостом лагеря беженцев собрались враждебно настроенные протестующие. Сотрудники полиции приказали митингующим разойтись, но те отказались подчиняться сотрудникам правоохранительных органов. Тогда, вооружившись нелетальным оружием — средствами противоударной защиты, дубинками, наручниками, электрошокерами и травматическими пистолетами, военная полиция подавила очаг массовых беспорядков.

Сообщается также, что было отработано подавление беспорядков в условиях населенного пункта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учения ОДКБ собой представляют и зачем они нужны. Военные эксперты, например, считают, что постсоветские государства, участвующие в маневрах, хотят быть готовыми к возможному вооруженному перевороту в странах.

Также "Правда.Ру" писала о том, что 9 сентября несанкционированные митинги против повышения пенсионного возраста силовики заранее собирались разгонять жестко, быстро и эффективно. Отметим, что столичный генерал в 2017 году раскритиковал ОМОН за "мягкость" и заявил, что работать "надо работать, как звери".

Фото: vk. com/ ГУМВД Москвы

Читайте также:

На пороге войны: НАТО знает все, что происходит в ОДКБ…