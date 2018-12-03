Россиянам везли объедки с английского стола

В Смоленской области таможенники задержали фуру, в которой согласно документам находился лом черных металлов, однако, подняв тент, обнаружили в фургоне контрабандные рыбопродукты.

В машине нашли 40 тон голов, хребтов и брюшек, оставшихся от разделки рыбы.

Как пишет «Поплавок», фура шла из Белоруссии. Но поскольку объедки были промаркированы, таможенники легко выяснили, что рыбу разделывали в Великобритании. Как рассказали изданию, в России есть спрос на эти отходы, но ввозить их на территорию РФ запрещено.

Самое малое, что грозит перевозчику, - 300 тысяч рублей штрафа.

Фото: gorod.lv

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