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Источник Правда.Ру

Личный водитель украл у своего клиента в Москве 10 млн рублей

Силовые структуры » МВД

В Москве личный водитель украл у своего клиента 10 миллионов рублей. Бизнесмен пошел в ресторан, а сумку с деньгами оставил в машине. После ужина мужчина не смог найти свою машину у ресторана. Позже ее обнаружили в одном из дворов, сумки внутри не оказалось.

Бизнесмен до сих пор не может связаться с личным водителем. Сейчас полиция выясняет детали происшествия, чтобы возбудить уголовное дело.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что личный водитель зарезал католического священника.

Епископа католической церкви Анатолия Луиджи Падовезо убили сегодня в своем доме, расположенном в городе Искендерун на средиземноморском побережье Турции.

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По неподтвержденной пока информации, священнослужителя убил его личный водитель. О мотивах совершения данного преступления пока не сообщается, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что это не первое убийство католического священника в Турции. В 2006 году в турецком черноморском городе Трабзон был застрелен настоятель местной католической церкви Андреа Санторо, сообщает vesti.kz. Спустя два дня задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Как позже выяснилось, им оказался 16-летний подросток. Суд признал его виновным, приговорив почти к 19 годам лишения свободы.

В прошлого месяца в Чебоксарах у себя дома был обнаружен труп священнослужителя храма Михаила Архангела в селе Артеменкино Вурнарского района. А в конце апреля в чувашском селе Янтиково на территории церкви было обнаружено тело 46-летнего протоиерея Анатолия Сорокина с огнестрельным ранением.

Темы кража москва полиция бизнесмен автомобиль уголовное дело личный водитель
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