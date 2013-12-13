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Источник Правда.Ру

Израильский разработчик показал на видео действие боевого лазера

Силовые структуры » Министерство обороны

На YouTube-канале израильской оружейной компании Rafael Advanced Defense Systems Ltd появилось видео с кадрами, запечатлевшими поражение беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Израиль показал новое лазерное оружие.

Лазер Drone Dome предназначен именно для нейтрализации дронов. В ролике довольно хорошо показан аппарат, установленный на автомобиль.

Комплекс состоит из:

  • оптической системы;
  • электроники управления;
  • собственно боевой части.

Производитель утверждает, что лазер может поражать малые цели — до 0,002 кв. м, дальность работы боевого лазера — 3,5 километра.

Сам луч невидим, а вот результат его воздействия очевиден: корпус беспилотника буквально расплавился. Как отмечают комментаторы, семь дронов, которые уничтожил израильский лазер, не совершали каких-либо сложных манипуляций.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о создании в Израиле лазерного оружия. Как сообщило оборонное ведомство страны, на его создание ушло более десяти лет.

Разработками таких вооружений заняты во многих странах, в том числе и в США. Об этом "Правда.Ру" информировала читателей несколько лет назад.

Вооруженные силы США провели первые испытания передвижной лазерной установки для уничтожения воздушных целей. Об этом стало известно из пресс-релиза армии США.

Сообщается, что во время испытаний с 18 ноября по 10 декабря на полигоне в штате Нью-Мексико боевой лазер (High Energy Laser Mobile Demonstrator, HEL MD) мощностью 10 киловатт уничтожил более 90 минометных снарядов и несколько беспилотников.

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Предполагается, что в будущем на подвижной платформе установят лазер мощностью 50 киловатт, который сменит установка на 100 киловатт. Повышение мощности лазера даст возможность уничтожать цели с более высокой скоростью движения.

Разработку лазера по заказу армии США ведет корпорация Boeing.

Как вы считаете, сумеет ли Россия противопоставить США аналогичные военные разработки?

Темы сша лазер армия израиль испытания наземная установка
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