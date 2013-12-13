Израильский разработчик показал на видео действие боевого лазера

На YouTube-канале израильской оружейной компании Rafael Advanced Defense Systems Ltd появилось видео с кадрами, запечатлевшими поражение беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Израиль показал новое лазерное оружие.

Лазер Drone Dome предназначен именно для нейтрализации дронов. В ролике довольно хорошо показан аппарат, установленный на автомобиль.

Комплекс состоит из:

оптической системы;

электроники управления;

собственно боевой части.

Производитель утверждает, что лазер может поражать малые цели — до 0,002 кв. м, дальность работы боевого лазера — 3,5 километра.

Сам луч невидим, а вот результат его воздействия очевиден: корпус беспилотника буквально расплавился. Как отмечают комментаторы, семь дронов, которые уничтожил израильский лазер, не совершали каких-либо сложных манипуляций.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о создании в Израиле лазерного оружия. Как сообщило оборонное ведомство страны, на его создание ушло более десяти лет.

Разработками таких вооружений заняты во многих странах, в том числе и в США. Об этом "Правда.Ру" информировала читателей несколько лет назад.

Вооруженные силы США провели первые испытания передвижной лазерной установки для уничтожения воздушных целей. Об этом стало известно из пресс-релиза армии США.

Сообщается, что во время испытаний с 18 ноября по 10 декабря на полигоне в штате Нью-Мексико боевой лазер (High Energy Laser Mobile Demonstrator, HEL MD) мощностью 10 киловатт уничтожил более 90 минометных снарядов и несколько беспилотников.

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Предполагается, что в будущем на подвижной платформе установят лазер мощностью 50 киловатт, который сменит установка на 100 киловатт. Повышение мощности лазера даст возможность уничтожать цели с более высокой скоростью движения.

Разработку лазера по заказу армии США ведет корпорация Boeing.

Как вы считаете, сумеет ли Россия противопоставить США аналогичные военные разработки?