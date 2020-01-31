Боевой лазер принят на вооружение израильской армией

Оборонное ведомство Израиля сообщило, что после десятилетних исследований и разработок конструкторы создали инновационное лазерное оружие.

Десять лет разработок и исследований в области лазерного оружия дали свои плоды, заявило Минобороны Израиля, сообщив, что теперь обладает уникальной инновационной лазерной установкой. По факту это — стреляющие лазеры, которые, как сообщают СМИ, уже поставлены в войска противоракетной обороны ЦАХАЛ.

Создание израильского лазерного оружия, которое получило название "ЛМ" — заслуга Израильского управления по исследованиям, развитию вооружения и технологической инфраструктуры. Это — орган, объединяющий специалистов Минобороны Израиля и Генерадльного штаба. Сюда же входит концерн "Рафаэль" и госкорпорация "Эльбит маарахот".

Зачем Израилю лазерное оружие

В системе ПВО ЦАХАЛа нет оружия нет систем ближнего радиуса действия. Израильтяне искали систему, которая бы эффективно решала задачу перехвата целей на расстоянии до нескольких десятков километров, и не была бы дорогой.

Как пишет на страницх "НГ" обозреватель Захар Гельман, Использование нового лазера обойдется Израилю всего в несколько шекелей.