На Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане состоялась закладка малого ракетного корабля в рамках проекта 21631. Название судна - "Грайворон", шифр - Буян-М.
Представитель заводского предприятия Ольга Макарова сообщила, что на торжественной церемонии будут присутствовать Юрий Борисов, замминистра обороны нашей страны, главнокомандующий ВМФ Виктор Чирков и Ильдар Халиков, премьер-министр Татарстана.
Этот корабль станет девятым в рамках проекта 21631. Предыдущие суда военного назначения также строились в Татарстане, среди них - "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" - уже вышли на службу в составе Каспийского флота.
|Страна
|
|Изготовители
|
|Операторы
|
|Предшествующий тип
|1234
|Последующий тип
|22800
|Годы постройки
|2010 - н. в.
|Годы в строю
|2014 - н. в.
|Годы в эксплуатации
|с 2013 года
|Запланировано
|12
|Построено
|8
|Строится
|4
|В строю
|8
|Основные характеристики
|Водоизмещение
|949 т
|Длина
|74,1 м
|Ширина
|11 м
|Высота
|6,57 м
|Осадка
|2,6 м
|Бронирование
|Бронирована ходовая рубка и иллюминаторы
|Двигатели
|CODAD, напр. 4 × V-20 дизельных двигателя
|Мощность
|4 × 3,2 МВт (4 × 4350 л.с.)
|Движитель
|2 × Водомётный движитель
|Скорость хода
|25 узлов
|Дальность плавания
|до 2500 миль (на 12 узлах)[1]
|Автономность плавания
|10 суток
|Экипаж
|36 человек
|Вооружение
|Навигационное вооружение
|РЛС МР-231-2 "Лиман"
|Радиолокационное вооружение
|РЛС 5П-26М1 (МР-352М1) "Позитив-М1"
|Радиоэлектронное вооружение
|РЭБ ТК-25-2, БИУС "Сигма"
|Артиллерия
|1 × 100 мм А-190 «Универсал» (СУО МР-123-02 Багира),2 × 14,5 мм КПВ,3 × 7,62 мм ПКМ
|Зенитная артиллерия
|1 × 30 мм / 65 АК-630М-2 «Дуэт» (СУО МР-123-02 Багира)
|Ракетное вооружение
|1 × 3С14 8 ячеек для «Калибр-НК»2 × 3 М47-01 Гибка Р с ЗУР Игла-С или Верба
Возможности российского ВМФ в текущем году неустанно развиваются. Правда.Ру писала, что в Севастополе в 2015 году создадут Единый учебный центр подготовки военных спасателей и водолазов.
Читайте также:
Пентагон: Российская армия "намного боеспособнее советской"
Погибшие подводники: ненужные споры...
Атомный "Архангельск" обретает новую жизнь
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".