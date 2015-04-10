Российский флот получит "Буяна" с ракетами

На Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане состоялась закладка малого ракетного корабля в рамках проекта 21631. Название судна - "Грайворон", шифр - Буян-М.

Военная приемка. «Буян морского калибра»

Представитель заводского предприятия Ольга Макарова сообщила, что на торжественной церемонии будут присутствовать Юрий Борисов, замминистра обороны нашей страны, главнокомандующий ВМФ Виктор Чирков и Ильдар Халиков, премьер-министр Татарстана.

Этот корабль станет девятым в рамках проекта 21631. Предыдущие суда военного назначения также строились в Татарстане, среди них - "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" - уже вышли на службу в составе Каспийского флота.

Характеристики малых ракетных кораблей проекта 21631

Страна Россия Изготовители Зеленодольский завод имени А. М. Горького Операторы ВМФ России Предшествующий тип 1234 Последующий тип 22800 Годы постройки 2010 - н. в. Годы в строю 2014 - н. в. Годы в эксплуатации с 2013 года Запланировано 12 Построено 8 Строится 4 В строю 8 Основные характеристики Водоизмещение 949 т Длина 74,1 м Ширина 11 м Высота 6,57 м Осадка 2,6 м Бронирование Бронирована ходовая рубка и иллюминаторы Двигатели CODAD, напр. 4 × V-20 дизельных двигателя Мощность 4 × 3,2 МВт (4 × 4350 л.с.) Движитель 2 × Водомётный движитель Скорость хода 25 узлов Дальность плавания до 2500 миль (на 12 узлах)[1] Автономность плавания 10 суток Экипаж 36 человек Вооружение Навигационное вооружение РЛС МР-231-2 "Лиман" Радиолокационное вооружение РЛС 5П-26М1 (МР-352М1) "Позитив-М1" Радиоэлектронное вооружение РЭБ ТК-25-2, БИУС "Сигма" Артиллерия 1 × 100 мм А-190 «Универсал» (СУО МР-123-02 Багира),2 × 14,5 мм КПВ,3 × 7,62 мм ПКМ Зенитная артиллерия 1 × 30 мм / 65 АК-630М-2 «Дуэт» (СУО МР-123-02 Багира) Ракетное вооружение 1 × 3С14 8 ячеек для «Калибр-НК»2 × 3 М47-01 Гибка Р с ЗУР Игла-С или Верба

Боевое применение малых ракетных кораблей проекта 21631

7 октября 2015 года , в ходе военной операции России в Сирии , три МРК проекта 21631 («Углич», «Град Свияжск» и « Великий Устюг ») и РК проекта 11661К «Дагестан» из акватории Каспийского моря обстреляли позиции террористической организации « Исламское государство » в Сирии. Было произведено 26 пусков крылатых ракет морского базирования 3М14 « Калибр » по 11 наземным целям, находящимся на удалении около 1500 км .

военной операции России в Сирии Великий Устюг проекта 11661К Каспийского моря Исламское государство Калибр 20 октября 2015 года Каспийская флотилия нанесла второй удар по объектам ИГИЛ; в операции участвовали те же корабли, что и 7 октября. Четыре корабля выпустили 18 крылатых ракет «Калибр-НК» с фугасной боевой частью, поражены 7 целей.

Каспийская флотилия нанесла второй удар по объектам ИГИЛ; в операции участвовали те же корабли, что и 7 октября. Четыре корабля выпустили 18 крылатых ракет «Калибр-НК» с фугасной боевой частью, поражены 7 целей. 19 августа 2016 года из района огневых позиций в восточной части Средиземного моря малыми ракетными кораблями Черноморского флота «Зеленый Дол» и «Серпухов» в ходе боевого маневрирования выполнено три пуска крылатых ракет морского базирования «Калибр» по целям террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на территории Сирии .

Возможности российского ВМФ в текущем году неустанно развиваются. Правда.Ру писала, что в Севастополе в 2015 году создадут Единый учебный центр подготовки военных спасателей и водолазов.

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