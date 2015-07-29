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Источник Правда.Ру

Турецкая армия приняла на вооружение дрон-пулеметчик

Силовые структуры » Министерство обороны

Турецкая армия получила на вооружение беспилотный летательный аппарат, который оснащен автоматическим пулеметом. Беспилотник сможет оказывать поддержку сухопутным войскам на расстоянии до десяти километров.

Дрон может передавать изображение в реальном времени, а также нести 200 боеприпасов калибра 5.56x45 мм. Максимальная высота, на которую может подняться беспилотник - 2800 метров.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что власти Бразилии борются с использованием рабского труда с помощью беспилотников.

Бразильские власти намерены бороться с эксплуатацией рабского труда в стране с использованием дронов.  С августа улицы Рио-де-Жанейро будут патрулировать шесть беспилотников с камерами, сообщает World Bulletin. 

Почти два миллиона бразильцев вынуждены работать за гроши, либо по принуждению. В настоящий момент в стране действует черный список компаний, использующих рабский труд. 

Дроны будут вести наблюдение за фермерскими хозяйствами, предприятиями, расположенными в отдаленных районах города, куда полиция добирается редко. 

После того, как дроны пройдут испытание в столице Бразилии, их направят в другие уголки страны отслеживать жестоких эксплуататоров дармового труда. 

Как писала Правда.Ру, в Испании нашли другое применение для беспилотников. Пекарня Currus&Co из испанской провинции Кантабрия будет доставлять хлеб покупателям с помощью беспилотных вертолетов. 

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Темы дрон армия турция беспилотник автоматический пулемет
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