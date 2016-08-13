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Президент США рассказал об обладании сверхбыстрыми ракетами

Силовые структуры » Министерство обороны

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что его страна обладает сверхмощными ракетами.

"Хиллари Клинтон будет королевой хаоса"

По его словам, Пентагон имеет "множество таких ракет", хотя ранее о них известно не было.

Заявление Трампа прозвучало на его выступлении перед губернаторами Соединенных Штатов.

"Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные", — сказал Трамп.

Не отставать от России

В том, что Америке необходимо такое вооружение, Дональд Трамп не сомневается, и сказал о ракетах с оглядкой на Россию. Он настаивает на том, что США необходимо догнать Россию в этом направлении. То, что намерения американского президента серьезны, говорит проект бюджета страны на следующий год, который был представлен на этой неделе.

Более трех миллиардов долларов просит правительство США на производство гиперзвукового оружия для противостояния России и Китаю, которые в документе названы "главными внешнеполитическими противниками США".

Ранее Яков Кедми рассказал "Правде.Ру" о причинах стремления американских деятелей "остановить Россию".

Нынешняя предвыборная гонка в США обещает стать одной из самых скандальных за последние годы. Откровенная русофобка Клинтон в своей кампании пеняет Трампу на его якобы заигрывание с Москвой. Трамп в свою очередь, уже только и делает, что открещивается от всевозможных обвинений: то он ведет бизнес в России, то русские хакеры взламывают базу данных Демпартии США в целях помочь Трампу.

Кстати сказать, сегодня, некий хакер Guccifer 2.0 выложил в открытый доступ личные данные 193 бывших и действующих конгрессменов-демократов США. Нетрудно догадаться, что в ближайшее время Россию снова обвинят во вмешательстве во внутренние дела Штатов.

Чем вызваны обвинения России во взломе серверов Демократической партии США, и каковы причины патологически враждебного отношения к России со стороны представителей этой партии? На этот вопрос Правде. Ру ответил израильский государственный деятель, руководитель спецслужбы Натив с 1992 по 1999 год, Яков Кедми.

- Я советую людям не идти на поводу у пропаганды и думать, что все напасти свалились на Россию из-за Крыма, допинга, прослушки Демпартии США или чего-нибудь другого. Проблема в том, что страна взяла твердый курс на укрепление своей государственности. А это многим в мире не по нраву. Так, собственно, было всегда, еще со времен Ивана Грозного. Это надо учитывать и быть готовыми к любым поворотам. А то, что американцы пытаются использовать взлом сайтов своей Демократической партии против России, вполне объяснимо. Одна из основных целей этой партии, как не стесняясь, говорит об этом сама госпожа Клинтон — остановить Россию. Антироссийская пропаганда вообще один из столпов борьбы за власть для Демократической партии.

Трамп же, наоборот, говорит правильные вещи: Америке нужна нормализация отношений с Россией. За это демократы объявили его, чуть ли не предателем, что он играет на руку зловещему Владимиру Путину. И если бы не было Крыма, в этой игре демократы придумали бы что-то другое, нашли бы еще один мельдоний.

Что же до взлома партийных серверов, то внутрипартийные выборы Клинтон показали, насколько все на них было "честно". Если бы подобное случилось в России, возмущался бы весь "цивилизованный" мир. Демократическая партия показала, насколько она сама далека от элементарных демократических принципов. А Трамп — он американец, он отлично знает свою страну, знает все эти трюки. Когда Буш стал президентом Соединенных Штатов не в результате выборов, а по решению суда, составленного из судей, которых назначил его отец, и которые взяли и прекратили пересчет голосов. Если бы его не прекратили, то, по общей оценке, президентом Соединенных Штатов тогда стал бы не Буш-младший, а Альберт Гор. Так что заявлять о торжестве демократии в Соединенных Штатах — занятие бессмысленное.

Вот теперь разгорается и новый скандал: во многих южных штатах предвыборные штабы проводят регистрацию избирателей таким образом, чтобы, по возможности, сократить число цветных, черных, испаноязычных избирателей. Закон страны позволяет постоянно "перенарезать" избирательные участки, и этим беззастенчиво пользуются в сиюминутных политических целях. А вы говорите о взломе каких-то серверов…

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