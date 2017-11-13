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Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши

Силовые структуры » Министерство обороны

"Уралвагонзавод" пообещал завершить испытания новых артиллерийских установок "Дрок", "Флокс" и "Магнолия" в 2021 году. После этого они поступят в войска.

Новые установки дадут российской армии серьезное преимущество, считает Герой России, полковник Александр Головашкин.

Три новых артиллерийских орудия готовит "Уралвагонзавод" для отправки в войска

"В ближайшие 1,5 года планируем завершить комплекс испытаний 82-мм самоходного миномета "Дрок", 120-мм самоходного артиллерийского орудия на автомобильном шасси "Флокс", 152-мм самоходки на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера "Магнолия". В этот же период начнется серийное производство образцов", — сообщили в пресс-службе "Уралвагонзавода".

Стоит отметить, что артсамоходки с цветочными названиями, которые составляют новый войсковой "букет", имеют общие черты, хоть и поставлены на различные шасси. Кроме того, три вида техники отличаются друг от друга по многим показателям — в зависимости от задач, которые они призваны решать.

Герой России Александр Головашкин в комментарии для "РГ" дал оценку новому оборудованию.

"Насколько я слышал, "Дрок" на вооружение ВДВ поступит в первую очередь. Это удобный для использования именно десантниками миномет. Потому что не будет необходимости использовать живую силу для его перемещения. Тем самым не потеряется мобильность войск. Колесный "Флокс" — серьезный калибр — незаменимая вещь на поле боя. "Магнолия" для бездорожья предназначена. Сейчас все эти опытные образцы наши военнослужащие успешно обкатывают", — сказал Головашкин.

Эксперт отметил, что поступление нового оружия как раз кстати. Техника, которой успешно пользуются российские военные, не устарела, но все же нуждается в обновлении.

"Новые боевые машины дают возможности более широкого спектра, учитывая специфику современных вооруженных конфликтов", — заключил полковник Головашкин.

О технических характеристиках "цветочного артбукета" можно прочитать в этой публикации "Правды.Ру".

Ранее российские оружейники создали ядерные боеприпасы для минометов.

Уральский завод транспортного машиностроения провел модернизацию партии минометов "Тюльпан", которые стреляют ядерными минами.

Как сообщает телеканал "Звезда", оружие было оборудовано новыми системами связи, прицеливания и навигации. Точное количество модернизированных минометов не сообщается — это военная тайна.

Напомним, 2С4 "Тюльпан" — это советский 240-мм самоходный миномет артиллерии резерва Верховного главнокомандования. Минометы отлично зарекомендовали себя в Афганистане, где их фугасные мины легко уничтожали глинобитные укрепления и крепости противника.

Отметим, что в боекомплект 2С4 также входят ядерные снаряды мощностью 2 килотонны, зажигательные мины "Сайда" с напалмом и нейтронные снаряды "Смола" и "Фата".

"Правда.Ру" ранее писала о том, кто давал названия российскому оружию. Вот что рассказывает известный военно-морской историк, писатель и публицист, капитан 1 ранга Сергей Апрелев:

"Имен этих замечательных и, не сомневаюсь, талантливых людей с обостренным чувством юмора история, увы, не оставила. Очень может быть, что названия некоторым нашим видам вооружений давались случайно, произвольно, и даже далеко не "на самом верху". Такой случай: наша подлодка записала шумы так называемых "квакеров". Командир получил указание описать эти сигналы, так сказать, своими словами, чтобы понятно и образно было. Ну и поручил он это дело старпому, то есть мне, как человеку литературно пишущему. Ну я в сердцах и описал сигналы "квакеров" (как будто делать мне тогда в море было нечего!) так: "Они напоминают прыганье стальных шариков по чугунной плите с убывающей амплитудой". И впечатление такое, что это именно описание вошло в секретные отчеты специальной группы ученых, занимавшейся исследованием этого явления…".

Темы оружие россии уралвагонзавод александр головашкин
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В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.

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