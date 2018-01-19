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Источник Правда.Ру

Включили черный пиар: эксперт оценил мультик про "уничтожение" С-400

Силовые структуры » Министерство обороны

Компания BellFlight, связанная с Пентагоном, распространила мультфильм, в котором военно-воздушные силы с помощью вертолета Bell 360 Invictus производства США уничтожают комплексы ПВО, очень похожие на российские С-400.

Видео можно найти на официальном сайте компании. Сюжет просто: вертолет работает где-то в горной локации, выпускает ракеты, а затем спускается к лесу. Далее показано, как пилот наводит оружие с помощью телесистемы на колонну военной техники, в числе которой - системы ПВО, очень похожие на российские С-400. Завершается ролик триумфальным поражением двух пусковых установок.

Военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин считает, что это все - рекламная акция производителя вертолетов.

"США все чаще проводят свои пиар-кампании с участием российских вооружений, особенно тех, которые готовы покупать даже государства-члены НАТО. Американская армия в основном воюет авиацией, поэтому США не хотят, чтобы страны покупали российские средства ПВО, которые преодолеть невозможно. Что американцы делают: поскольку конкурировать не получается, то включается черный пиар - снимают, как американский вертолет успешно уничтожает наши комплексы. Это все блеф. Но даже трудно представить, на кого он рассчитан. Поскольку на рынке вооружений не менеджеры бегают и выбирают определенное вооружение, там работают люди, которые обладают точной информацией. Видимо, в американской компании просто решили снять халтурку и на этом заработать", - сказал Александр Жилин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что более десяти стран заинтересованы в покупке С-400. 

Как пишет National Interest, на сегодняшний день С-400 превосходят западные аналоги сразу по нескольким параметрам. Эксперты отмечают, что российский образец может запускать сразу несколько зенитных управляемых ракет различной дальности.

При этом американские "Пэтриоты" способны запускать ракеты с дальностью полета только в 96 километров. Авторы National Interest также отмечают превосходные характеристики одной из зенитных ракет (9М96Е2 с дальностью полета 120 километров), которую способны запускать С-400. 

По словам военного эксперта Карло Коппа, С-400 можно оснастить специальными радарами, предназначенными для поражения современных малозаметных летательных аппаратов, таких как F-22 и F-35.

Отмечается, что российский зенитно-ракетный комплекс представляет реальную угрозу для авиационных комплексов радиообнаружения и наведения США и некоторых других стран НАТО. В частности, издание пишет об американском самолете дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, уязвимого для С-400.

"Правда.Ру" писала о том, что около десяти стран планируют приобрести в России систему противоракетной обороны С-400. Заявки от зарубежных партнеров подтвердили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Мы наблюдаем большой спрос и на системы ПВО: только на С-400 "Триумф" обрабатывается порядка десяти заявок", - сообщил глава ведомства Дмитрий Шугаев.Одними из первых заявку сделали турецкие военные. Сейчас страны обсуждают детали поставок.

Помимо стоимости системы С-400, которая выгодно отличалась от западных конкурентов, важным фактором для турецкого руководства стало согласие Москвы на частичное производство комплексов в Турции.

Напомним, что военные разработки поставляются в экспортном варианте. А экспортные варианты всегда "облегчены с целью безопасности и сохранения определенных военных секретов". Так, например, в Армению поставлены несколько облегчённые "Искандеры". И в Китай уже поставлены С-400, несмотря на гарантию реверс-инжиниринга и копирования.

Темы с-400 александр жилин
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