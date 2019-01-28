Силовики ждут наплыва беженцев из Таджикистана

28 января заместитель министр внутренних дел России Игорь Зубов сообщил, что располагает информацией о массовой миграции террористов запрещенной в Российской Федерации группировки "Исламское государство"* из Пакистана в Таджикистан. По мнению замминистра МВД, это может привести к наплыву беженцев из Таджикистана.
"Мы располагаем информацией, что террористы ИГ* массово покидают территорию Пакистана всеми возможными путями, и перемещаются в сторону Таджикистана. Ожидаем, что именно там будут проходить следующие провокации террористов. Цель террористов — создать гуманитарную катастрофу и вынудить жителей Таджикистана покинуть свои территории", — считает Игорь Зубов.
Также Игорь Зубов отметил, что правоохранительные органы обратить особое внимание на таджикских беженцев, так как среди них могут находится члены ИГ*.
Напомним, на данный момент граждане Таджикистана могут пребывать на территории России не более 90 дней за полугодие. Примечательно то, что мигранты должны становиться на учет не позднее пяти дней после прибытия.
Ранее "Правда.Ру" рассказывало об информации иранского издания Tasnim, по которой США помогло главарям ИГ* сбежать из тюрьмы в Афганистане.
*ИГ, ИГИЛ, Исламское государство — запрещенная и признанная экстремистской на территории Российской Федерации организация.
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