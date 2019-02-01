Власти Германии запретили работу с Украиной по созданию ЗРК

Немецкая компания Rheinmetall получила запрет от властей Германии на разработку совместного с Украиной зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщил заместитель директора киевского предприятия "Арсенал" Александр Клочко.

Новый ЗРК, по словам Клочко, был бы "блуждающим" и легко маскировался под любой ландшафт местности. "После первых 10 сбитых самолетов таким комплексом враг бы не очень захотел летать безнаказанно и иметь превосходство в воздухе", — отметил представитель украинской стороны.

Немецкая компания получила заказ на изготовление шасси, системы целеуказания и сопровождения будущего комплекса, однако была вынуждена остановить работу из-за правительственного запрета.

Замдеректор "Арсенала" отметил, что несмотря на запрет, работа все равно будет продолжена усилиями малых украинских предприятий.

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что на Украине признали несостоятельность своей системы противовоздушной обороны.

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