Military: армия США переключает свое внимание с Ближнего Востока на Китай и Россию

Морской спецназ Соединенных Штатов Америки переключается на борьбу с угрозами, исходящими от Российской Федерации и Китайской народной республики.

Об этом сообщает американское издание The Military.

Почти два десятка лет, указывают авторы материала, специальные отряды Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки воевали с террористами и повстанцами в странах Ближнего Востока. Теперь же так называемые "морские котики", заявляют в The Military, ссылаясь на Минобороны США, будут уделять больше внимания России и Китаю.

Так, в американском оборонном ведомстве, пишут авторы материала, считают, что высшее командование армии США использует свои спецподразделения неправильно. "Морские котики" якобы могут выполнять куда более широкий спектр задач самой разнообразной сложности. Сегодня, на фоне геополитического противостояния с Российской Федерацией и Китайской народной республикой, способности и возможности тех же "морских котиков" могут пригодиться США.

В Минобороны США это понимают. В ближайшее время, например, на Гавайях пройдет целый ряд тренировочных мероприятий, направленных на повышение военной подготовки американских солдат.

Тренировки, отмечают в The Military, таким образом, будут проходить в непосредственной близости от Южно-Китайского моря, что является вотчиной Поднебесной — главного геополитического противника Соединенных Штатов Америки после России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно данным, предоставленным американскими средствами массовой информации, США тратят на оборону почти в четыре раза больше России.

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