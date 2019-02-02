Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Military: армия США переключает свое внимание с Ближнего Востока на Китай и Россию

Силовые структуры » Министерство обороны

Морской спецназ Соединенных Штатов Америки переключается на борьбу с угрозами, исходящими от Российской Федерации и Китайской народной республики.

Military: армия США переключает свое внимание с Ближнего Востока на Китай и Россию. 398254.jpeg

Об этом сообщает американское издание The Military.

Почти два десятка лет, указывают авторы материала, специальные отряды Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки воевали с террористами и повстанцами в странах Ближнего Востока. Теперь же так называемые "морские котики", заявляют в The Military, ссылаясь на Минобороны США, будут уделять больше внимания России и Китаю.

Так, в американском оборонном ведомстве, пишут авторы материала, считают, что высшее командование армии США использует свои спецподразделения неправильно. "Морские котики" якобы могут выполнять куда более широкий спектр задач самой разнообразной сложности. Сегодня, на фоне геополитического противостояния с Российской Федерацией и Китайской народной республикой, способности и возможности тех же "морских котиков" могут пригодиться США.

В Минобороны США это понимают. В ближайшее время, например, на Гавайях пройдет целый ряд тренировочных мероприятий, направленных на повышение военной подготовки американских солдат.

Тренировки, отмечают в The Military, таким образом, будут проходить в непосредственной близости от Южно-Китайского моря, что является вотчиной Поднебесной — главного геополитического противника Соединенных Штатов Америки после России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно данным, предоставленным американскими средствами массовой информации, США тратят на оборону почти в четыре раза больше России.

Читайте также:

США посоветовали поссорить Россию и Китай

Польша готова разместить у себя ядерные ракеты США Польша готова разместить у себя ядерные ракеты США

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы США армия война Россия
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Простые рецепты блюд для наращивания мышечной массы
Недвижимость
Большие города: зачем нужны дома без балконов﻿﻿
Православие
Оптина пустынь – "разбойничья" обитель
Новости Все >
Украина совершит массовую закупку оружия у США
Military: армия США переключает свое внимание с Ближнего Востока на Китай и Россию
На вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника
Спортивный арбитраж признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил
Польша готова разместить у себя ядерные ракеты США
Инсульт и инфаркт: самые распространенные причины преждевременной смерти
Американская телеведущая: Россия может отключить отопление в США во время морозов
Германия отказалась от закупки американских истребителей F-35
Ученые создали новый мужской контрацептив из золота
В Норвегии обвинили Россию в загрязнении воздуха
Читательский топ
Венесуэла: реальная картина отличается от телевизионной
США предупредили Россию о золоте Венесуэлы
Польша травит детей Европы разлагающимся мясом
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
Сенаторы-фигуранты наводят тень на плетень
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Другие
Назарбаев устроил спектакль по-ельцински на совещании

Действующий президент Казахстана раскритиковал министров за импортные костюмы и неправильный, на его взгляд, выбор места за столом переговоров.

Назарбаев устроил спектакль по-ельцински на совещании
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Новости Грузии
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Военные новости
Военные академики обвинили создателей "супероружия Путина" в преступлениях
События недели
Венесуэла: реальная картина отличается от телевизионной
Кошелек
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?

Италия понизила пенсионный возраст с 67 до 62 лет для мужчин и 58 - для женщин. И это при дефицитном бюджете. Почему же в России при профицитном - его повышают?

Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Новости Грузии
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Политика. Новости и аналитика
В Госдуме предложили вернуть расстрел для коррупционеров
Газ
Где голова у газового "спрута" России?
Российское наследие
Не Иоанн Грозный, а Иоанн Тишайший

В Сети периодически разгораются нешуточные страсти. Людей ссорит история, точнее, статистические данные загубленных душ человеческих. Спорщики доказывают: Иоанн Грозный убил меньше народа, чем Генрих VIII. Рюриковича и Тюдора уже неоднократно сравнивали. Мол, жили почти в одно время, жен едва ли не равное количество имели, с религиозными деятелями спорили.

Не Иоанн Грозный, а Иоанн Тишайший
Боярыня Морозова: правда и вымысел
Российское наследие
Боярыня Морозова: правда и вымысел
Российское наследие
Немецкое счастье императора Петра Великого
Военные новости
Россия разминирует Лаос
Ирина Шлионская Оптина пустынь – "разбойничья" обитель Ирина Шлионская Игорь Буккер Первый туалет - с улицы прессы Игорь Буккер Соломон Соловьев Живущие на осознанной дистанции от мира - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
В Госдуме предложили десятикратно повысить штраф "уклонистам" от воинского учета
На вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника
На вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника
На вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника
Украина совершит массовую закупку оружия у США
На вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника
На вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника
Американская телеведущая: Россия может отключить отопление в США во время морозов
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
На вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Украина намерена дестабилизировать Белоруссию с помощью своего ТВ
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор о РСМД слишком долго"
Формула небес Бориса Ельцина - Гороскоп дня
Польша готова разместить у себя ядерные ракеты США
Как Путин будет защищать православных на Украине?
Сенаторы-фигуранты наводят тень на плетень
Сенаторы-фигуранты наводят тень на плетень
История и современность Все >
Дмитрий Менделеев: 15 малоизвестных фактов об ученом
Дмитрий Менделеев: 15 малоизвестных фактов об ученом
Помпеи: неизвестные факты о трагедии города
Помпеи: неизвестные факты о трагедии города
Military: армия США переключает свое внимание с Ближнего Востока на Китай и Россию
Military: армия США переключает свое внимание с Ближнего Востока на Китай и Россию
На вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника
На вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника
Польша готова разместить у себя ядерные ракеты США
Польша готова разместить у себя ядерные ракеты США
Германия отказалась от закупки американских истребителей F-35
Германия отказалась от закупки американских истребителей F-35
Трамп объявил о выходе из ДРСМД и пожелал хороших отношений с РФ
Трамп объявил о выходе из ДРСМД и пожелал хороших отношений с РФ
Самый страшный враг Руси до монгольского нашествия - и одновременно союзник
Самый страшный враг Руси до монгольского нашествия - и одновременно союзник
Мороз или мышьяк: загадка смерти Рене Декарта
Мороз или мышьяк: загадка смерти Рене Декарта
США вышли из ДРСМД - Россия готовит "необратимый" ответ
США вышли из ДРСМД - Россия готовит "необратимый" ответ
"Программа принудительного переселения в Крым" удивила россиян
"Программа принудительного переселения в Крым" удивила россиян
Женское Все >
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Как бороться с неприятным запахом изо рта?
Как бороться с неприятным запахом изо рта?
Восстановление после инсульта: музыкальная терапия
Восстановление после инсульта: музыкальная терапия
Звезды, которые обожают откровенные наряды
Звезды, которые обожают откровенные наряды
И снова Бузова, которая послала "всех бывших"
И снова Бузова, которая послала "всех бывших"
Просыпаемся утром красивыми
Просыпаемся утром красивыми
Новый способ диагностики рака желудка
Новый способ диагностики рака желудка
Любимое белое пальто Валерии для путешествий
Любимое белое пальто Валерии для путешествий
Как обрести эмоциональную устойчивость
Как обрести эмоциональную устойчивость
10 полезнейших продуктов для вашего здоровья
10 полезнейших продуктов для вашего здоровья
Мужское Все >
Рыбацкие уловки: храним мотыля
Рыбацкие уловки: храним мотыля
Ученые: кто мало спит, тот острее чувствует боль
Ученые: кто мало спит, тот острее чувствует боль
Основы эко-стиля в интерьере
Основы эко-стиля в интерьере
Покупаем шторы: на что обратить внимание?
Покупаем шторы: на что обратить внимание?
Марокканский стиль в интерьере
Марокканский стиль в интерьере
Преображаем ванную комнату своими руками
Преображаем ванную комнату своими руками
Окна: какие существуют и как за ними ухаживать?
Окна: какие существуют и как за ними ухаживать?
16 шагов для начинающего бодибилдера
16 шагов для начинающего бодибилдера
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
Оптина пустынь – "разбойничья" обитель
Оптина пустынь – "разбойничья" обитель
Спасение от одиночества благодаря Церкви
Спасение от одиночества благодаря Церкви
Приручаем морскую свинку
Приручаем морскую свинку
Отец спас сына от крокодила, укусив хищника за лапу
Отец спас сына от крокодила, укусив хищника за лапу
Собаки седеют из-за стресса
Собаки седеют из-за стресса
Правила для кошек, которые не гуляют сами по себе
Правила для кошек, которые не гуляют сами по себе
В США аллигаторы вмерзли в лед и впали в спячку
В США аллигаторы вмерзли в лед и впали в спячку
В Японском море сняли на видео НПО. Видео
В Японском море сняли на видео НПО. Видео
Какие секреты содержит в себе кислород?
Какие секреты содержит в себе кислород?
Что делать после взлома аккакунта в социальной сети
Что делать после взлома аккакунта в социальной сети
Мексиканские писательницы могут по-настоящему затронуть сердце
Мексиканские писательницы могут по-настоящему затронуть сердце
Джастин Бибер приучит молодежь к модной одежде
Джастин Бибер приучит молодежь к модной одежде
В ближайшие пять лет можно будет купить таблетку от ожирения
В ближайшие пять лет можно будет купить таблетку от ожирения
Бузова о наночастицах, снижающих давление
Бузова о наночастицах, снижающих давление
История одного "минирования" в Волгограде
История одного "минирования" в Волгограде
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор о РСМД слишком долго"

"Мы не можем быть единственной страной в мире, которая односторонне связана этим, либо каким-либо другим договором", - заявил Трамп.

Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор о РСМД слишком долго"
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Балканы
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
Южная Америка
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
На Украине стартовал большой политический карнавал
Новости Украины
На Украине стартовал большой политический карнавал
Япония и Курилы - вещи несовместные
Дальний Восток
Япония и Курилы - вещи несовместные
Поможет ли Россия Сербии?
Балканы
Поможет ли Россия Сербии?
Европа и Иран репетируют независимость от США
Евросоюз
Европа и Иран репетируют независимость от США
США в двух шагах от мирного договора с Талибаном*
Центр. Азия
США в двух шагах от мирного договора с Талибаном*
Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США
Новости Украины
Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
Южная Америка
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ