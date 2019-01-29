СМИ: США тратят на оборону "всего лишь" в 3,5 раза больше России

Многие из общественности Соединенных Штатов Америки считают, что Вашингтон слишком много денег тратит на оборону. Но на самом деле, США стоить тратить еще больше.

В этом уверены авторы материала на страницах The Washington Post.

Так, признают журналисты, расходы США на собственную армию действительно превышают расходы целого ряда других стран. Но сравнивать эти цифры, уверены авторы материала, не совсем корректно по целом ряду причин.

Во-первых, американская армия ставит перед собой куда более серьезные и масштабные задачи, указывают в The Washington Post. Если же Соединенные Штаты Америки намереваются защищать в случае необходимости и Европу с Азией, то Российская Федерация и Китайская народная республика — главные на сегодняшний день геополитические противники страны — перед собой столь амбициозных задач не ставят.

Во-вторых, поясняют свою точку зрения авторы материала, сравнивать расходы США на армию с расходами других государств некорректно, потому что Вашингтону приходится тратить десятки миллионов долларов только на заработную плату своим солдатам. Ведь, пишут авторы материала, в США армия — добровольческая, в отличие от все тех же России и Китая.

Согласно официальным данным, в 2016 году, например, Соединенные Штаты Америки потратили на оборону порядка 606 миллиардов долларов. Примечательно, что эта цифра равна сумме военных бюджетов чуть ли не десятка стран, следующих за США в рейтинге трат на национальную армию. Но, предупреждают авторы материала, цифры эти также не стоит брать во внимание. Дело в том, указывают журналисты из The Washington Post, что специалисты, составлявшие рейтинг, просто-напросто переводили цифры из местной валюты в доллары.

Если же считать по паритету покупательской способности — учитывая, что один и тот же вид оружия в разных странах стоит одинаково — то выясняется, пишут авторы материала, что Китай, например, тратит на оборону не 226 миллиардов долларов, а все 376. Резко повышается цифра трат и России на свою армию. Так, указывают американские журналисты, получается, что средний годовой военный бюджет Российской Федерации составляет порядка 176 миллиардов долларов, а не 70 миллиардов.

В The Washington Post уверены, что развенчали миф о том, будто Соединенные Штаты Америки тратят на оборону в десятки раз больше, нежели Российская Федерация. США, указывают эксперты, тратит на оборону "лишь" в 3,5 раза больше России.

И Соединенным Штатам Америки, резюмируют авторы материала, стоит увеличить свои военные расходы в несколько раз.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки приступили к разработке новой "суперпушки". Примечательно, что так разрабатываемое орудие называют в высших эшелонах американской власти. А Китай же считает, что своей "суперпушкой" США хотят обмануть весь мир.

Фото: The U. S. Army

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