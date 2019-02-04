Трамп объявил ошибкой вторжение в Афганистан

Президент США Дональд Трамп в интервью американской вещательной сети CBS заявил, что считает вторжение американских военных в Ирак ошибкой.
Журналистка напомнила Трампу, что решение о вводе военного контингента США в Афганистан было принято после террористического акта 11 сентября 2001 года. На что Трамп ответил, что американские военные устали, и их необходимо вернуть домой.
“Представьте себе, скоро исполняется 19 лет, как наши военные находятся в Афганистане. Они хорошо сражаются, и за это долгое время очень устали. Я считаю, что этих ребят нужно вернуть домой”, - сказал Трамп.
Напомним, Дональд Трамп заявлял о необходимости вывести американских военных из Афганистана во время своей предвыборной кампании. Он рассказал, что США ежегодно тратят более 50 миллиардов долларов на содержание солдат в Афганистане.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Дональд Трамп объявил войну Российской Федерации из-за конфликта в Сирии.
Читайте также:
Как и почему Трамп объявил войну России и отменил ее
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Российский политик Дарья Митина развенчивает мнoжествo нелепых мифoв, кoтoрые запущены в медийнoе прoстранствo с пoдачи США в oтнoшении Венесуэлы.
Действующая украинская власть намерена и дальше развивать национальную экономику, поднимать уровень жизни местных жителей и повышать их реальное благосостояние.
Давайте обратимся к истории любви первого российского императора Великого Петра. В отличие от Рюриковича Иоанна Грозного, Петр из дома семьи Романовых официально женат был всего дважды. От обеих супружниц имел потомство.
"Мы не можем быть единственной страной в мире, которая односторонне связана этим либо каким-либо другим договором", - заявил Трамп.