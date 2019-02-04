Трамп объявил ошибкой вторжение в Афганистан

Президент США Дональд Трамп в интервью американской вещательной сети CBS заявил, что считает вторжение американских военных в Ирак ошибкой.

Журналистка напомнила Трампу, что решение о вводе военного контингента США в Афганистан было принято после террористического акта 11 сентября 2001 года. На что Трамп ответил, что американские военные устали, и их необходимо вернуть домой.

“Представьте себе, скоро исполняется 19 лет, как наши военные находятся в Афганистане. Они хорошо сражаются, и за это долгое время очень устали. Я считаю, что этих ребят нужно вернуть домой”, - сказал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп заявлял о необходимости вывести американских военных из Афганистана во время своей предвыборной кампании. Он рассказал, что США ежегодно тратят более 50 миллиардов долларов на содержание солдат в Афганистане.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Дональд Трамп объявил войну Российской Федерации из-за конфликта в Сирии.

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