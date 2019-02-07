США перекрасили F/A-18 под "агрессора Су-30"

Военное-воздушные силы Соединенных Штатов Америки перекрасили свой истребитель-бомбардировщик F/A-18C Hornet в цвета российского многоцелевого истребителя Су-30М.

Об этом сообщает американское издание Scramble Magazine.

Так, по словам авторов материала, американское военное ведомство уже не первый раз делает подобное. Таким образом, поясняют эксперты из Scramble Magazine, ВВС США обучают своих пилотов сражаться с истребителями Военно-морского флота Российской Федерации — своего главного геополитического противника на сегодняшний день.

Согласно предоставленной информации, ранее Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки для этих целей свои легкие штурмовики A-4 Skyhawk и истребители F-5E. На этот раз, поясняют авторы материала, честь изображать российский многоцелевой истребитель Су-30М во время масштабных американских военных учений выпала именно истребителю-бомбардировщику F/A-18C Hornet.

Примечательно, что в 90-ых годах прошлого года на фоне улучшения дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном Соединенные Штаты Америки отошли от столь любопытной и интересной практики. Но уже в 21 веке, после того, как Россия и США стали самыми настоящими соперниками, последние вновь начали перекрашивать американские самолеты в цвета российских военных судов и отрабатывать на них свою технику ведения боя.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что страны Североатлантического альянса приступили к созданию истребителя шестого поколения. Германия и Франция договорились, что готовы потратить на его разработку чуть меньше 100 миллионов евро.

Фото: Scramble Magazine

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