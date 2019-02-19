Вооруженные силы РФ получат новый пулемет Калашникова

Вооруженные силы Российской Федерации получат новый вариант ручного пулемета Калашникова.

Новое оружие получило аббревиатуру РПК-16. Примечательно, что на вооружение армии РФ новый ручной пулемет поступил лишь ограниченной партией. Так, например, Московское высшее общевойсковое командное училище уже получило новинку.

Остальные же войсковые части России получат новый вариант ручного пулемета Калашникова чуть позже, когда военные в ходе учений опробуют новое оружие на деле. Согласно имеющимся данным, Министерство обороны Российской Федерации намерено проверить удобство, качество, надежность работы в экстремальных условиях и точность стрельбы пулемета.

Отметим, что пулемет РПК-16 — стандартная схема всем известных АК-74 и АК-12, что уже не первый год состоят на вооружении российской армии. Основное отличие пулемета заключается в том, что он имеет гораздо больший объем магазина с патронами и более толстый и прочный ствол.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские военные эксперты объявили российский танк "легкой мишенью". К тому же, уверены они, круговое вращение башни при стволе, опущенному к горизонту, разрушит боевую машину.

Также "Правда.Ру" писала о том, что боевые снаряды к комплексу противоракетной обороны С-400, которые Россия отправила в Китай, были уничтожены штормом.

Фото: mil. ru.

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