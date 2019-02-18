Отправленные Россией в Китай ракеты для С-400 уничтожил шторм

Российская Федерация и Китайская народная республика заключили недавно контракт о поставках в Поднебесную ракет для российских комплексов противоракетной обороны С-400.

Российская сторона свою часть договора выполнила и отправила партию боеприпасов в Китай. Но, однако, российскому оборонно-промышленному комплексу вновь придется отправить в КНР ракеты для ПВО С-400. Дело в том, что прошлая партия так и не попала на территорию Китая — ее по пути в страну серьезно повредил шторм, в который попало транспортное судно.

Китайская народная республика, закупившая у Российской Федерации несколько комплексов С-400, отметим, уже завершила их испытания, проведя очередные успешные стрельбы.

Напомним, что С-400 есть на вооружении не только Китая, но и Белоруссии. Также в закупке российских комплексов противоракетной обороны заинтересованы Индия, Турция, Марокко, Саудовская Аравия, Катар, Ирак, Египет и Вьетнам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки заподозрили Российскую Федерацию в обмане. Так, ЦРУ и Национальное управление военно-космической разведки считают, что на минувшем в январе текущего года брифинге Министерство обороны РФ представило на суд общественности не нашумевшую ракету 9М729, а наземный мобильный вариант крылатой ракеты "Калибр" морского базирования.

Фото: mil. ru.

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