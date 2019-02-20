Эсминец "Дональд Кук" будет на прицеле у России каждую минуту

Эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря.
Действия американского военного судна будут отслеживать сразу два российских корабля. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По словам представителей главного российского оборонного ведомства, за "Дональдом Куком" будет установлена непрерывная слежка. В Минобороны РФ отметили, что "на хвост" американскому эсминцу сядут российские корабли "Орехово-Зуево" и "Иван Хурс".
Сообщается, что "Дональд Кук" прибудет в морской порт Одессы 25 февраля. Напомним, что глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин ранее анонсировал прибытие эсминца Соединенных Штатов Америки.
В прошлый раз "Дональд Кук" заходил в акваторию Черного моря в январе текущего года. Тогда американский эсминец двигался в сторону грузинского порта Батуми для совместных учений со Службой береговой охраны Грузии.
Примечательно, что прибытие "Дональда Кука" в акваторию Черного моря в эфире одной из радиокомпаний прокомментировал депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин. Он считает, что таким способом Соединенные Штаты Америки демонстрируют России свои мощь и силу. "Но если они пытаются нас запугать — то это себе дороже, нас этим не запугаешь", — подчеркнул Степан Кискин.
Отметим, что эсминец управляемого ракетного оружия ВМС США "Дональд Кук" был введен в эксплуатацию еще в 1998 году. На борту корабля могут находиться до сотни боевых американских крылатых ракет класса "Томагавк".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп инициировал создание Космических войск. Шестой вид Вооруженных сил США будет подчиняться министерству Военно-воздушных сил страны.
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