Соцсети: к границе Венесуэлы с Бразилией движется бронетехника

Николас Мадуро приказал закрыть границу с Бразилией, чтобы не позволить 23 февраля передать "гуманитарную помощь" от США. Пользователи соцсетей заметили передвижение к границе с Бразилией бронетехники.

Как пишет новостной портал Globo G1, граница была закрыта в четверг в 9 часов вечера по местному времени. Правительство Бразилии объявило, что в сотрудничестве с Соединенными Штатами оно передаст Венесуэле 23 февраля гуманитарную помощь. Однаго лигитимная власть отвергает ее, так как опасается провокаций и провоза оружия.

G1 сообщает, что пользователи социальных сетей разместили фото передвигающихся "танков" в город Санта-Элена-де-Уайрен, в 15 км от границы с Бразилией, в среду днем ​​20 февраля

Они, якобы были заправлены топливом и отправлены на военную базу. На представленном снимке видны бронетранспортеры, груженые на фуры. Рикардо Дельгадо, бывший мэр города Санта-Елена и член оппозиции к правительству Мадуро заявил в интервью G1, что "пять танков были размещены в городе в течение многих лет", но были передислоцированы в "попытке запугать население перед поступлением гуманитарной помощи".

Делгадо сказал, что в субботу "300 венесуэльских добровольцев" должны помочь привезти помощь, собранную в Бразилии. Материал, по его словам, должен перевозиться в трех грузовиках.

Пресс-секретарь президента Бразилии заявил, что радиус возможных действий Бразилии ограничивается пограничной полосой. "Факты, события, действия, происходящие за пределами наших границ, являются безусловно зоной ответственности венесуэльского правительства", — сказал он.

Как сообщала "Правда.Ру" 23 февраля станет ключевым днем для наступления США на Венесуэлу. Не исключено военное вмешательство под предлогом доставки гуманитарной помощи "голодающим венесуэльцам".

Фото: Twitter@americodegrazia

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