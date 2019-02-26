Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Türk сообщил, что договоренность с Россией о поставке зенитных ракетных систем С-400 остается в силе.
"Мы не считаем нужным обсуждать сделку с Россией по поставке С-400. Это закрытое дело. Турция уже согласилась на сделку и не откажется от своих обещаний. Другие заявления по этой теме нас не интересуют", — сказал Чавушоглу.
Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что НАТО не имеет никаких претензий к Турции по поводу покупки С-400 у России в отличие от США. Турецкий лидер сообщил, что не намерен идти на поводу у Соединенных Штатов Америки, поэтому сделка с Россией состоится.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о решение Владимира Путина поставить в Турцию зенитные ракетные системы С-400. Свое решение президент России озвучил в рамках Петербургского международного экономического форума. Путин отметил, что рассматривает развертывание производства зенитных ракетных систем на территории Турции.
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