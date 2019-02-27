"Убийца танков" российского производства станет угрозой для НАТО

Западные СМИ всколыхнула информация об очередной российской разработке. Сообщается, что новый переносной ПТРК, который сейчас создают в России, может оказаться вполне серьезным противником для всей боевой техники НАТО. В научно-техническом комитете ГРАУ Министерства обороны подтвердили факт разработки нового комплекса.

Специалисты издания The National Interest считают, что создание данного комплекса является ответом на системы Javelin, которые производят США. Известно, что в новом ПТРК больше внимания будет уделено бронепробиваемости. Скорее всего, это связано с более прочной броней, которой на данный момент оснащают американские танки.

В Минобороны России подчеркнули, что одним из главных достоинств системы будет ее удобство эксплуатации. Производить ракетные выстрелы можно будет даже из совсем маленьких помещений. Военный эксперт Чарли Гао отдельно отметил возможность использования нового противотанкового комплекса в условиях городского боя. Раньше такой возможности у российских ПТРК не было.

Стоит отметить, что Javelin, который начали поставлять в армию США в конце 90-х годов, тоже является переносной системой, но габариты американской разработки довольно велики. С таким оружием вести боевые действия крайне затруднительно. Ожидается, что новый российский ПТРК, который в западных СМИ уже назвали "убийцей танков", будет значительно меньших размеров, что позволит использовать его в более сложных условиях.

Фото: соцсети

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