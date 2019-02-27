Пакистан сбил индийские самолеты за бомбардировку Кашмира

Пакистанские ПВО 27 февраля сбили два военных самолета Индии в Кашмире. Военные Пакистана утверждают, что сбитые самолеты нарушили государственное воздушное пространство.

По информации предоставленной начальником пресс-службы армии Пакистана Асифа Гафура, один сбитый самолет упал в районе линии контроля, другой — на территории Азад Кашмира. Гафур сообщил, что пилоты успешно катапультировались, а при приземлении были задержаны. Одному пилоту потребовалась медицинская помощь.

Свою озабоченность в связи с инцидентом выразила Российская Федерация и Китай. В Пекине призвали Индию и Пакистан к сдержанности в вопросе проявления силы. Москва же надеется на скорейшее урегулирование ситуации.

На данный момент все авиарейсы, которые проходят через Кашмир, меняют курс, либо возвращаются в аэропорты.

Напомним, "Правда.Ру" приводила экспертное мнение Натальи Замараевой относительно авиаудара индийских ВВС по "военной базе террористов" в Пакистане.

Фото: Twitter

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