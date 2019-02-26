Эксперт прокомментировала бомбардировки Индией Пакистана

Индия нанесла во вторник авиаудар по "базам террористов" на территории Пакистана. Исламабад утверждает, что атака была отражена. Две ядерные державы сумеют урегулировать конфликт, считает эксперт Наталья Замараева.

Во вторник утром на брифинге для СМИ министр иностранных дел Индии Виджай Кешав Гохале сказал, что была получена достоверная информация о том, что террористическая группа Jaish-e-Mohammed (JeM) планирует новые теракты в Индии. Перед лицом неизбежной опасности упреждающий удар по ее базам стал абсолютно необходимым", — сказал он.

Напряженность в отношениях между двумя странами, обладающими ядерным оружием, возросла после того, как 14 февраля террорист смертник взорвался вместе с начиненной машиной взрывчаткой в ​​индийской военной колонне в Кашмире, в результате чего погибли около 40 индийских солдат. Индия обвинила Пакистан в оказании поддержки и предоставлении убежища террористам, действующим в Кашмире. Группа JeM взяла на себя ответственность за нападение.

Гохале, добавил, что информация об операциях исламистов была предоставлена ​​Пакистану, но пакистанская сторона всегда опровергала саму идею об их существовании.

Тем временем источники ВВС Индии подтвердили Би-Би-Си, что их самолет пересек линию контроля, которая разделяет контролируемые Индией и Пакистаном части Кашмира, но не пересекал международную юридически установленную границу. Индийский новостной канал ABP News подтвердил, что были атакованы три лагеря и уничтожено около 200 террористов, в том числе с помощью дронов. Все пограничные силы Индии были приведены в состояние повышенной готовности после нападения.

Пакистан, в свою очередь, заявил, что военные Индии самолеты вторглись на его территорию через линию контроля, которая разделяет две страны в Кашмире. Генеральный директор по связям с общественностью по связям с общественностью генерал-майор Асиф Гафур заявил, что ВВС Пакистана немедленно были подняты по тревоге, и индийский самолет вернулся сбросив "полезную нагрузку на скорую руку, спасаясь около города Балакота". Город находится примерно в 160 километрах от столицы Пакистана Исламабада. Никакой информации об ущербе от пакистанской стороны не поступало.

Как сказала "Правде.Ру" старший научный сотрудник сектора Пакистана Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Наталья Замараева "каждая страна имеет право на защиту своей территориальной целостности, воздушного пространства". "Но стороны достаточно разумные, чтобы не развязывать полномасштабные военные действия. Этот инцидент будет урегулирован между представителями генштабов и на дипломатическом уровне, несмотря на напряженность сегодняшних пакистано-индийских отношений. представителями генштабов и на дипломатическом уровне", — заявила эксперт.

Принадлежность Кашмира оспаривается между Индией и Пакистаном, государственной границы там нет — ее заменяет линия контроля. В 2003 году было подписано соглашение о прекращении там оевых действий. Тем не менее, за последний год число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия. Нью-Дели также обвиняет Исламабад в поддержке террористов, действующих на территории Кашмира и предоставлении им убежища на своей территории. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

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