СМИ Германии дали оценку российской гиперзвуковой ракете "Циркон"

Немецкие средства массовой информации дали оценку новейшей российской гиперзвуковой ракете "Циркон".

Так, немецкое издание Stern, ссылаясь на авторитетных западных экспертов, сообщает, что "Циркон" превзошел все ожидания.

По мнению авторов материала, "Циркон" оказался куда более смертоносным и быстрым, чем весь мир считал ранее. Ожидалось, что ракета сможет летать на расстояние до 6 тысяч километров, теперь же стало известно, указывают журналисты, что "Циркон" способен преодолевать 11 тысяч километров.

Российская гиперзвуковая ракета, восхищаются немецкие СМИ, сможет уничтожать не только корабли противника, но и наземные цели.

Так, например, авторы материала в Stern уверены, что "Циркон" в случае необходимости сможет за считанные минуты уничтожить здание Пентагона — штаб-квартиру Министерства обороны Соединенных Штатов Америки.

Российская Федерация, резюмирует Stern, "армадой своих новейших вооружений" стремится произвести впечатление на США. Примечательно, что, по, мнению немецких средств массовой информации, России это удается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о новейшей российской гиперзвуковой ракете "Циркон". Строительство "перспективной новинки", заявил глава государства, будет закончено в ранее запланированные сроки.

Также "Правда.Ру" писала о том, что контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров рассказал, как именно ракеты класса "Циркон" будут уничтожать цели противника.

Фото: Pravda. Ru.

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