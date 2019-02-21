Эксперт рассказал, как "Циркон" поразит командные центры врага

Гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", запускаемые с российских кораблей, буквально за считанные минуты достигнут целей противника на расстоянии 500 километров.

Об этом заявил контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров. Заявлением военного эксперта с общественностью делится Министерство обороны Российской Федерации.

Так, заявил Всеволод Хмыров, корабли России в Тихом океане смогут выпустить по командным центрам, размещенным в Северной Америке, сразу 40 ракет "Циркон". Примечательно, отмечает Хмыров, что системы противоракетной обороны теоретического противника смогут обнаружить летящие российские ракеты, но вот поделать с этим уже ничего не смогут.

Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон", или, как ее еще называют, 3M22, весит порядка 400 килограммов, а длина ее составляет почти десять метров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию рассказал о новых видах оружия. Так, заявил глава государства, уже в скором времени государственные границы страны будут защищать российская гиперзвуковая морская ракета "Циркон" и подлодка-носитель "Посейдон".

Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению иностранных средств массовой информации, в скором времени буквально все государства мира встанут в очередь за российским оружием. Так, например, на сегодняшний день, пишут эксперты, Россия уже является главным поставщиком вооружения и военной техники в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: youtube. com.

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