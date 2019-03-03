National Interest: штурмовая винтовка ШАК-12 "настоящий убийца" из России

Российская штурмовая винтовка ШАК-12, представленная на оборонной выставке "Армия-2018", станет "настоящей убийцей", превзойдя по своей эффективности М-16 и АК-47. Об этом пишет эксперт американского журнала The National Interest.

Новая штурмовая винтовка ближнего боя калибром 12,7 миллиметра была изготовлена по заказу Федеральной службы безопасности России. Особенность этой винтовки заключается в том, что она способна мгновенно нейтрализовать цель и избежать длительной перестрелки. Выстрел из ШАК-12 способен ликвидировать противника даже сквозь стену, подчеркивает эксперт.

Высокая эффективность винтовки в условиях ближнего боя делает ее хорошим оружие для антитеррористических операций в городских условиях. Поскольку при использовании обычного оружия, адреналин и некоторые вещества могут подавить воздействие огнестрельного ранения на организм и дать противнику несколько секунд до гибели, что повышает риск гибели заложников.

Для ШАК-12 разработано три типа патронов: с дозвуковой пулей, используемый с прибором бесшумной стрельбы, с бронебойной пулей и с алюминиевой пулей, которая предназначена для максимального останавливающего действия.

"ШАК-12 является идеальным оружием для контртеррористических и других военных операций, где максимальная безопасность гражданского населения является главным приоритетом. Как ожидается, иностранный спецназ будет очень заинтересован в этом новом продукте", - заключает эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание Business Insider поставило США на первое место в рейтинге 25-ти самых мощных армий мира. На втором месте оказалась Российская Федерация, а на третьем - КНР.

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