National Interest: штурмовая винтовка ШАК-12 "настоящий убийца" из России

Российская штурмовая винтовка ШАК-12, представленная на оборонной выставке "Армия-2018", станет "настоящей убийцей", превзойдя по своей эффективности М-16 и АК-47. Об этом пишет эксперт американского журнала The National Interest.
Новая штурмовая винтовка ближнего боя калибром 12,7 миллиметра была изготовлена по заказу Федеральной службы безопасности России. Особенность этой винтовки заключается в том, что она способна мгновенно нейтрализовать цель и избежать длительной перестрелки. Выстрел из ШАК-12 способен ликвидировать противника даже сквозь стену, подчеркивает эксперт.
Высокая эффективность винтовки в условиях ближнего боя делает ее хорошим оружие для антитеррористических операций в городских условиях. Поскольку при использовании обычного оружия, адреналин и некоторые вещества могут подавить воздействие огнестрельного ранения на организм и дать противнику несколько секунд до гибели, что повышает риск гибели заложников.
Для ШАК-12 разработано три типа патронов: с дозвуковой пулей, используемый с прибором бесшумной стрельбы, с бронебойной пулей и с алюминиевой пулей, которая предназначена для максимального останавливающего действия.
"ШАК-12 является идеальным оружием для контртеррористических и других военных операций, где максимальная безопасность гражданского населения является главным приоритетом. Как ожидается, иностранный спецназ будет очень заинтересован в этом новом продукте", - заключает эксперт.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание Business Insider поставило США на первое место в рейтинге 25-ти самых мощных армий мира. На втором месте оказалась Российская Федерация, а на третьем - КНР.
Читайте также: Пентагон ведет разработку стратегии "троянского коня" против России
Handelsblatt: Венесуэле грозит серьезный топливный кризис
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Телеканал NDTV сообщил о воздушном бою пакистанской и индийской авиации, в котором сошлись 32 военных самолета.
"Охота на мужчин" в Дагестане с Хабибом Нурмагомедовым в качестве главного ревнителя мусульманских ценностей уже стала одной из хайповых тем.
Золото было получено американцами от боевиков ИГ* за выход из окружения.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.