Пентагон ведет разработку стратегии "троянского коня" против России

Американские военные ведут разработку новой стратегии "троянского коня", предусматривающей скрытое военное вторжение вглубь территории потенциального противника. Об этом в ходе выступления в Бруклинском исследовательском институте заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн, сообщает издание Telepolis.
Новая военная стратегия является ответом на угрозы со стороны России и Китая и даст США "асимметричное преимущество перед любым противником", отметил генерал. Издание уточняет, что анонсированная Пентагоном стратегия напоминает "троянского коня".
По задумкам военных США, главное преимущество стратегии будет заключается в незаметном проникновении на территорию врага с моря, суши и с воздуха. Быстрые локальные удары по слабым местам противника позволят избежать рискованных открытых столкновений с более крупными силами. В стратегии будут задействованы все рода войск при координирующей роли авиации - истребителей F-35.
"Если противник увидит наши F-35 в своем небе, я бы хотел им сказать два слова: "Мы здесь". Наши истребители никогда не будут там одни", - пригрозил Голдфайн.
На разработку стратегии, по расчетам американских военных, потребуется приблизительно один год и 135 миллиардов долларов финансирования.
Ранее "Правда.Ру" писала о сомнениях американских военных специалистов мира в успешные испытания российского "Авангарда", состоящего из межконтинентальной баллистической ракеты и сверхзвукового планирующего блока, развивающего скорость примерно в пять раз превышающую скорость звука.
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