Новым "секретным оружием" США станут тактические туннели

Военные эксперты из американского издания The National Interest рассказали о том, что в США решили задуматься о способах применения тактических туннелей на поле боя. Отмечается, что за новый проект будут отвечать сотрудники Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов Америки.

Стоит вспомнить о том, что уже не раз тактические туннели создавали проблемы солдатам американской армии. В вооруженных конфликтах с США их использовали как японцы, так и вьетнамцы. Засады, которые организовывались с помощью таких туннелей, являлись очень опасными и часто приводили к серьезным потерям со стороны армии США.

Американские эксперты оценили ситуацию и решили, что стране нужна технология, которая позволила бы максимально быстро и эффективно возводить во время боевых действий такие же туннели. Использовать их планируют для маневрирования и коммуникаций.

Финансирование проекта уже началось. Известно, что первый этап потребует порядка 11 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на оценку эффективности различных методов бурения. Специалисты отмечают, что после завершения проекта американские военные смогут «вернуть долг» противнику и получат возможность по-новому разрабатывать стратегию ведения боевых действий на любой местности.

Фото: military.com

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