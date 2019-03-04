Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ

Бывшая ополченка ЛНР Светлана Дрюк, которая начала свою карьеру в самопровозглашенной республике с должности санитарки и дослужилась до руководителя штаба танкового полка, в интервью рассказала о том, что покинула ряды ополченцев из-за любви к разведчику ВСУ.

Помимо этого, женщина отметила, что с собой прихватила важные военные документы, которые передала в руки украинских подразделений. Из-за этого были уничтожены 8 танков модели Т-72. Отмечается, что Дрюк дезертировала через российский Ростов-на-Дону.

По словам самой Светланы, участником народного ополчения Луганской народной республики она стала в 2014 году, но со временем её взгляды на ситуацию в корне поменялись. Поменяв свое мнение, женщина начала передавать информацию разведчикам Украины.

Чтобы покинуть часть, Дрюк придумала легенду, согласно которой ей срочно нужно было отправиться на лечение в одну из больниц Ростова-на-Дону. А вот свое лицо бывшая ополченка показала только 3 марта, после того, как ее детей отвезли на территорию, находящуюся под контролем Украины.

До своего побега Светлана принимала участие в фильме "Ополченочка", который снимала компания "Лугафильм". Многие знают её по позывному "Ветерок".

Фото: YouTube

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