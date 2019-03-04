Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ

Бывшая ополченка ЛНР Светлана Дрюк, которая начала свою карьеру в самопровозглашенной республике с должности санитарки и дослужилась до руководителя штаба танкового полка, в интервью рассказала о том, что покинула ряды ополченцев из-за любви к разведчику ВСУ.
Помимо этого, женщина отметила, что с собой прихватила важные военные документы, которые передала в руки украинских подразделений. Из-за этого были уничтожены 8 танков модели Т-72. Отмечается, что Дрюк дезертировала через российский Ростов-на-Дону.
По словам самой Светланы, участником народного ополчения Луганской народной республики она стала в 2014 году, но со временем её взгляды на ситуацию в корне поменялись. Поменяв свое мнение, женщина начала передавать информацию разведчикам Украины.
Чтобы покинуть часть, Дрюк придумала легенду, согласно которой ей срочно нужно было отправиться на лечение в одну из больниц Ростова-на-Дону. А вот свое лицо бывшая ополченка показала только 3 марта, после того, как ее детей отвезли на территорию, находящуюся под контролем Украины.
До своего побега Светлана принимала участие в фильме "Ополченочка", который снимала компания "Лугафильм". Многие знают её по позывному "Ветерок".
Фото: YouTube
Читайте также:
Бойцы ВСУ отказались славить Украину
В ДНР предупредили о скором штурме ВСУ
ЛНР настаивает на выходе из состава Украины
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Россия и Китай наложили вето на подготовленную США резолюцию в СБ ООН по Венесуэле. Двойное вето от этих стран - это нечастая история в противостоянии Западу.
"Охота на мужчин" в Дагестане с Хабибом Нурмагомедовым в качестве главного ревнителя мусульманских ценностей уже стала одной из хайповых тем.
Президент Белоруссии поддержал идею создания общей российско-белорусской валюты с эмиссионным центром в Российской Федерации.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.