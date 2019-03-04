National Interest: США попробуют воевать из "тактических туннелей"

Армия Соединенных Штатов Америки в скором времени, возможно, будет воевать с помощью "тактических туннелей".

Об этом, ссылаясь на Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США, сообщает американское издание The National Interest.

Авторы материала отмечают, что Министерству обороны Соединенных Штатов Америки не хватает опыта в строительстве туннеля на полях реальных сражений. Но, соглашаются журналисты из The National Interest, туннели в бою могли бы принести американской армии реальную пользу.

В Агентстве по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США, что примечательно, предложили сначала протестировать новую систему ведения боя. Для оценки выполнения методов бурения и создания туннелей, предполагают они, понадобиться 15 месяцев и 11 миллионов долларов.

Согласно предоставленной информации, сеть "тактических туннелей" на поле боя имеет возможность обеспечить безопасную инфраструктуру материально-технической поддержки солдат.

Так, например, указывают авторы материала, в туннелях армия Соединенных Штатов Америки могла бы разместить перед боем продовольствие или же обеспечить с помощью них непрерывное пополнение запасов по мере продвижения войск вглубь какого-либо региона.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что The National Interest взяло на себя ответственность спрогнозировать ход неядерной войны между Российской Федерацией и объединенными силами стран Североатлантического альянса. Так, по мнению американских экспертов, Россия войну проиграет.

Фото: flickr. com.

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