Опубликованы первые фото китайских Су-35

В Интернете появились первые фотографии военных истребителей Су-35 ВВС Китая. Российские истребители находятся на территории аэродрома города Суйцзы, провинции Гуандун.

На обнародованных фотографиях можно увидеть не только сам истребитель, но и китайских рабочих рядом с ним. Помимо этого, на фото запечатлен небольшой тягач, который может без труда передвигаться под боевым самолетом.

Напомним, что ранее (в 2015 году) Россия и Китай заключали контракт на поставку Су-35. На данный момент все истребители, прописанные в договоре, переданы армии КНР. Но полностью выполнить договоренности удастся только к следующему году, поскольку в контракте значится не только передача Китаю российских истребителей.

Китай стал первым покупателем Су-35, который относится к истребителям 4++ поколения. Но характеристики российского многоцелевого боевого самолета максимально схожи с характеристиками истребителей 5-го поколения.

Первый испытательный полет истребитель Су-35 провел более десяти лет назад - в 2008 году, однако его эксплуатацию начали только в 2014. Стоимость одного истребителя достигает 2 миллиардов рублей. В ВКС России данная модель значится как Су-35С.

Фото: соцсети

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