Опубликованы первые фото китайских Су-35

В Интернете появились первые фотографии военных истребителей Су-35 ВВС Китая. Российские истребители находятся на территории аэродрома города Суйцзы, провинции Гуандун.
На обнародованных фотографиях можно увидеть не только сам истребитель, но и китайских рабочих рядом с ним. Помимо этого, на фото запечатлен небольшой тягач, который может без труда передвигаться под боевым самолетом.
Напомним, что ранее (в 2015 году) Россия и Китай заключали контракт на поставку Су-35. На данный момент все истребители, прописанные в договоре, переданы армии КНР. Но полностью выполнить договоренности удастся только к следующему году, поскольку в контракте значится не только передача Китаю российских истребителей.
Китай стал первым покупателем Су-35, который относится к истребителям 4++ поколения. Но характеристики российского многоцелевого боевого самолета максимально схожи с характеристиками истребителей 5-го поколения.
Первый испытательный полет истребитель Су-35 провел более десяти лет назад - в 2008 году, однако его эксплуатацию начали только в 2014. Стоимость одного истребителя достигает 2 миллиардов рублей. В ВКС России данная модель значится как Су-35С.
Фото: соцсети
Читайте также:
Китай прибирает к рукам казахскую экономику
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.