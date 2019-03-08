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Источник Правда.Ру

Российские и турецкие военные приступили к совместному патрулированию в Идлибе

Силовые структуры » Министерство обороны

Военные из России и Турции приступают к совместному патрулированию территорий в сирийском регионе Идлиб. Российские военные будут контролировать внешнюю зону деэскалации, турецкие - демилитаризованную зону. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра обороны Турции Хулуси Акара. 

Российские и турецкие военные приступили к совместному патрулированию в Идлибе. 400279.jpeg

По словам военного министра, совместное патрулирование станет гарантом сохранения режима прекращения огня и обеспечит стабильность на северо-западе Сирии. При этом он подчеркнул, что Анкара не поддерживает какие-либо контакты с сирийскими властями и президентом Башаром Асадом. Переговоры велись только с Россией при некотором участии Ирана. 

"Недовольство Турции режимом президента Асада связано с нарушением режима прекращения огня в Идлибе со стороны сирийских военных. Турция ожидает, что сторонники Асада будут соблюдать перемирие, и Россия добьется от сирийского правительства прекращения обстрелов северо-запада Сирии", - сказал Аскар. 

Напомним, что создание демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб стало результатом договоренности между Россией и Турцией, заключенной в сентябре минувшего года. По условия достигнутого соглашения, до середины октября вооруженные силы сирийской армии должны вывести из района все тяжелое вооружение. Затем планировалось приступить с совместному российско-турецкому патрулированию линий разграничения. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган не исключил возможность покупки у России новейших зенитных ракетных комплексов С-500 "Прометей".

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Темы Идлиб Сирия Россия Турция совместное патрулирование
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