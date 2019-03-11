Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия

На протяжении практически всей истории государства соревнуются друг с другом в военной мощи, создавая все новое и новое оружие. Однако делается это не только для того, чтобы снабдить собственные армии. Многие разработки становятся интересны "конкурентам", поэтому вооружение идет на экспорт.

Институт SIPRI, занимающийся исследованием различных мировых проблем, представил результаты очередного исследования, направленного на выявление наиболее крупного экспортера оружия.

Судя по опубликованным данным, крупнейшие продавцы оружия в мире — это Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Франция и Германия. Отмечается, что на данные государства приходится порядка 75% всего мирового экспорта. На Россию и США при этом приходится довольно внушительная доля — почти 57%.

Эксперты подсчитали, что РФ за последние четыре года продавала оружие 48 странам. Самыми крупными покупателями называются Индия, Китай и Алжир.

Также исследователи сообщают, что с 2014 по 2018 годы сильно вырос общий объем экспорта — почти на 8%. Самый большой рост импорта вооружения отмечен в государствах Ближнего Востока: Саудовской Аравии, Египте, Израиле, Катаре и Ираке.

Фото: Pravda. ru

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