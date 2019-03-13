ФСБ уничтожила боевика под Самарой

Официальный представитель НАК рассказал о том, что бойцам ФСБ удалось уничтожить боевика, который планировал устроить террористическую атаку в Самарской области.
Судя по предоставленной информации, в ночь с 12 на 13 марта сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия в регионе. В процессе в дежурную часть сообщили о том, что в частном доме, расположенном в селе Екатериновка, видели вооруженного мужчину.
На место незамедлительно выехали сотрудники ФСБ, которые и вступили в контакт с вооруженным боевиком. Подозреваемому было предложено сдаться и сложить оружие, но он решил не подчиняться и начал стрелять в прибывших правоохранителей. Помимо этого, боевик использовал одну гранату, которую так же кинул в сторону сотрудников правоохранительных органов.
Сообщается, что перестрелка закончилась очень быстро. В кратчайшие сроки бойцам ФСБ удалось ликвидировать боевика. Отмечается, что никто из сотрудников в ходе проведения операции не пострадал.
После этого в доме подозреваемого был проведен обыск. Правоохранители нашли там не только оружие и патроны, но и самодельную бомбу, которую, как предполагается, и собирался использовать террорист.
Фото: Pravda. Ru
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