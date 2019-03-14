ВКС России нанесли удар по Идлибу

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации рассказал о том, что военно-космические силы РФ провели точечную воздушную атаку. Отмечается, что перед экипажами боевых самолетов была поставлена задача ликвидировать один из объектов в Идлибе, который находится под руководством запрещенной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам".
В Минобороны России подтвердили данный факт, уточнив, что проведение воздушного удара было согласовано с властями Турции. Судя по предоставленной информации, целью российских ВКС был один из складов террористов, в котором они хранили оружие, боеприпасы и некоторую боевую технику. Там же, как сообщается, члены бандформирования держали несколько ударных беспилотников, которые в будущем могли бы быть использованы для воздушной атаки на авиационную базу России Хмеймим.
Ранее в СМИ уже не раз появлялась информация о том, что ВКС РФ проводят несанкционированные атаки по зоне Идлиб. Однако все обвинения российское Министерство обороны отрицало, заявляя, что никаких операций не проводилось.
Фото: Pravda. Ru
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