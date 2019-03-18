Пентагон опроверг планы оставить тысячу военных в Сирии

Член комитета руководства вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Джозеф Данфорд заявил, что армия США не планирует оставлять тысячу военнослужащих на территории Сирии. Ранее такую информацию опубликовали в известном американском издании The Wall Street Journal. Данфорд подчеркнул, что не знает, откуда журналисты газеты получили такие данные, но они "неверные".
Напомним, что в феврале этого года командование ВС США рассказало о выводе военных из Сирии. Джозеф Данфорд отметил, что в существующий проект по выходу войск никаких изменений внесено не было.
В публикации, вышедшей в The Wall Street Journal, говорилось, что турецкие и американские власти не могут провести нормально организованных переговоров, из-за чего вывод армии США с территории Сирии осложнен. Но представители Соединенных Штатов заявили, что диалог идет в правильном русле, и уже достигнуты все необходимые договоренности касательно обеспечения безопасности на границе Сирии и Турции.
Действующий американский президент Дональд Трамп еще в декабре прошлого года рассказал о том, что США начинает выводить войска из Сирии. По его словам, весь процесс должен был занять не более ста суток.
Фото: Pravda. Ru
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