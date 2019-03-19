Названа зарплата командира подлодки ВМФ России

Экс-заместитель руководителя главного штаба военно-морского флота РФ Олег Бурцев дал интересное интервью, в котором рассказал о заработных платах как офицерского состава, так и обычных военнослужащих.

По словам Бурцева, средний ежемесячный доход командира подлодки может достигать довольно высокой отметки — почти 250 000 рублей. Все остальные (матросы, служащие по контракту, мичманы и т. д.) каждый месяц получают заработную плату в пределах 70 000 рублей.

Отмечается, что именно высокая заработная плата является главной проблемой для всех, кто желает попасть на службу на субмарину. Те военнослужащие, которые сейчас работают на подводных лодках, из-за высоких доходов не желают уходить со своих должностей, хотя им предлагаются довольно высокие посты в главном штабе ВМФ РФ.

Ранее подобное интервью давал еще один известный офицер Северного флота — Николай Евменов. Тогда он заявил, что денежное довольствие командира подлодки на данный момент в 2-2,5 раза превышает заработную плату практически любого командира полка ВС РФ.

Стоит отметить, что именно сегодня, 19 марта, все служащие на подводных лодках ВМФ России отмечают день моряка-подводника. Напомним, что история российских субмарин началась с подводной лодки "Дельфин", которую в далеком 1904 году построили на Балтийском заводе. С тех пор ВМФ России сделал серьезный шаг вперед, и теперь российский флот считается сильнейшим в мире.

Фото: Pravda. Ru

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