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Источник Правда.Ру

Экс-глава СБУ оценил возможность военного вторжения России на Украину

Силовые структуры » Министерство обороны

Экс-руководитель Службы безопасности Украины Игорь Смешко, ранее баллотировавшийся на пост президента страны, заявил, что вооруженный конфликт с Российской Федерацией возможен только в одном случае — если так решит сам Киев.

Экс-глава СБУ оценил возможность военного вторжения России на Украину. 400967.jpeg

Политик считает, что начало боевым действиям может положить лишь определенная политическая ситуация в Незалежной, которая потребовала бы вмешательства миротворцев. Смешко также подчеркнул, что без этого вероятность военного конфликта крайне мала.

В интервью телеканалу NewsOne бывший глава СБУ отметил, что Украине вообще не нужно привлекать РФ к решению внутренних проблем киевских властей, так как Россия сейчас является ядерной сверхдержавой и имеет на вооружении современнейшее оружие, мощную технику и сильную авиацию.

Напомним, что 5 лет назад, в 2014 году, украинское правительство начало антитеррористическую операцию на юго-востоке страны. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР отказались принимать новую власть, в результате чего было положено начало длительному и напряженному военному конфликту.

Стоит отметить, что пока Киеву не удалось сдвинуться в решении возникшей проблемы. Помимо этого, Украина уже не раз обвиняла Россию во вмешательстве в конфликт, однако Министерство обороны РФ данные обвинения отвергает.

Фото: Pravda. Ru

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