В США хотят создать самолет, имитирующий Су-57

На официальном сайте военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки был опубликован документ, из которого следует, что оборонное ведомство ищет организацию, способную создать воздушные цели, "имитирующие истребители противника".

В документе говорится, что такая необходимость возникла из-за постоянных угроз со всего мира, а также из-за сокращения расходов на военные нужды в США.

Представители ВВС США уточняют, что воздушные цели должны имитировать боевой истребитель Су-57 российского производства и J-20/FC-31, которые поставлены на вооружение в КНР.

Помимо этого, летательные аппараты должны управляться дистанционно, автоматически садиться на землю и поддаваться восстановлению после падения в соленую воду. Указан и примерный срок эксплуатации — отмечается, что каждая цель должна выдерживать минимум 10 полетов.

Напомним, что Су-57 — это современнейший истребитель, относящийся к поколению 5. Российские ВВС используют данный боевой самолет для ликвидации различных воздушных целей, а также для атак по наземной бронированной технике и укреплениям противника.

Фото: Pravda. Ru

Читайте также:

На что способен Су-57

Испытания Су-34 в стратосфере