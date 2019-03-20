В США хотят создать самолет, имитирующий Су-57

На официальном сайте военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки был опубликован документ, из которого следует, что оборонное ведомство ищет организацию, способную создать воздушные цели, "имитирующие истребители противника".
В документе говорится, что такая необходимость возникла из-за постоянных угроз со всего мира, а также из-за сокращения расходов на военные нужды в США.
Представители ВВС США уточняют, что воздушные цели должны имитировать боевой истребитель Су-57 российского производства и J-20/FC-31, которые поставлены на вооружение в КНР.
Помимо этого, летательные аппараты должны управляться дистанционно, автоматически садиться на землю и поддаваться восстановлению после падения в соленую воду. Указан и примерный срок эксплуатации — отмечается, что каждая цель должна выдерживать минимум 10 полетов.
Напомним, что Су-57 — это современнейший истребитель, относящийся к поколению 5. Российские ВВС используют данный боевой самолет для ликвидации различных воздушных целей, а также для атак по наземной бронированной технике и укреплениям противника.
Фото: Pravda. Ru
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