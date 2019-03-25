Ракета, запущенная из сектора Газа, попала в дом на израильской территории

В пресс-службе израильской полиции сделали официальное заявление о том, что ракета, которую запустили из Газы, попала в один из домов, расположенных на территории сельскохозяйственного поселения Мишмерет. Отмечается, что дом сразу же был охвачен огнем.

Помимо этого, известно, что в результате попадания были травмированы 6 граждан Израиля, среди которых есть и дети. Официальный представитель медицинской службы "Маген Давид адом" подчеркнул, что сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее военнослужащие Израиля рассказали о том, что зафиксировали ракету, запущенную из сектора Газа. Отмечается, что снаряд был направлен на центральную часть Израиля. После того, как прозвучал сигнал воздушной тревоги, местные жители отправились в специально оборудованные бомбоубежища. Известно, что еще несколько израильтян были травмированы во время данной эвакуации.

Напомним, что вооруженное столкновение в секторе Газа — это лишь часть более широкого и крупномасштабного арабо-израильского конфликта. Можно сказать, что начало столкновению в секторе Газа было положено в 2006 году. На данный момент серьезных сдвигов в вопросе деэскалации конфликта не зафиксировано.

Фото: Pravda. Ru

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