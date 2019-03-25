Ракета, запущенная из сектора Газа, попала в дом на израильской территории

В пресс-службе израильской полиции сделали официальное заявление о том, что ракета, которую запустили из Газы, попала в один из домов, расположенных на территории сельскохозяйственного поселения Мишмерет. Отмечается, что дом сразу же был охвачен огнем.
Помимо этого, известно, что в результате попадания были травмированы 6 граждан Израиля, среди которых есть и дети. Официальный представитель медицинской службы "Маген Давид адом" подчеркнул, что сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее военнослужащие Израиля рассказали о том, что зафиксировали ракету, запущенную из сектора Газа. Отмечается, что снаряд был направлен на центральную часть Израиля. После того, как прозвучал сигнал воздушной тревоги, местные жители отправились в специально оборудованные бомбоубежища. Известно, что еще несколько израильтян были травмированы во время данной эвакуации.
Напомним, что вооруженное столкновение в секторе Газа — это лишь часть более широкого и крупномасштабного арабо-израильского конфликта. Можно сказать, что начало столкновению в секторе Газа было положено в 2006 году. На данный момент серьезных сдвигов в вопросе деэскалации конфликта не зафиксировано.
Фото: Pravda. Ru
Читайте также:
СССР защитил Израиль от Египта и Запада
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Напомним, что взаимоотношения Москвы с Советом Европы значительно ухудшились после того, как Крым в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.
Напомним, что взаимоотношения Москвы с Советом Европы значительно ухудшились после того, как Крым в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.
Ни в одном государстве мира, посетовал Шнуров, нет подобного рода ведомства.
Дональд Трамп призвал признать аннексию Голанских высот. Разве это обдуманный шаг, ведь тогда можно с ним поспорить по поводу "аннексии Крыма"?