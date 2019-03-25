Израиль пообещал силой ответить на обстрел из Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал официальное заявление, в котором сообщил, что израильская армия не будет терпеть обстрелов со стороны сектора Газа и силой ответит на проявление агрессии.

Отмечается, что из-за произошедшего израильский премьер даже сократил срок своего визита в Соединенные Штаты Америки. Нетаньяху принял решение срочно вылететь на родину, где он планирует лично командовать Министерством обороны Израиля.

По словам премьера, запущенная из сектор Газа ракета — это ни что иное, как обычный "преступный акт", не отреагировать на который попросту нельзя.

Ранее мы сообщали о том, что из Газы по центральной части Израиля был нанесен ракетный удар. Ракета попала в дом, расположенный на сельскохозяйственной местности. В результате сильные ранения получили шесть местных жителей, в том числе и дети. Помимо этого, во время эвакуации пострадали еще несколько человек. Сообщается, что всем травмированным израильтянам уже оказана вся необходимая медицинская помощь, а Израиль собирается жестко ответить на акт агрессии.

Фото: Pravda. Ru

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