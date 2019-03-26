Израиль ответил на ракетный обстрел со стороны сектора Газа силой

Официальный представитель пресс-службы армии обороны Израиля рассказал о том, что израильские военнослужащие начали ракетные обстрелы сектора Газа. Отмечается, что это делается в рамках заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который 25 марта сказал, что нельзя оставлять без ответа запущенную по жилому району ракету из Газы.

Уточняется, что основная цель ракетных ударов — ликвидировать объекты, подконтрольные ХАМАС (палестинское движение, на данный момент контролирующее сектор Газа). Подчеркивается, что именно членов данного движения обвиняют в запуске ракеты по центральной части Израиля.

Ранее мы сообщали, что израильское Министерство обороны направило к границам сектора Газа дополнительные соединения. Помимо этого, частично была начата мобилизация военнослужащих запаса.

Напомним, что утром 25 марта израильские военные зафиксировали ракету, запущенную по центральной части Израиля. Снаряд попал в жилой дом, расположенный на сельскохозяйственной территории Мишмерет. В результате дом частично разрушился и загорелся, пострадали 6 человек, в том числе дети.

Фото: Pravda. Ru

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