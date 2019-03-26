Из сектора Газа по Израилю запустили сразу 30 ракет

Официальный представитель израильской армии обороны рассказал, что военнослужащие Израиля зафиксировали пуски 30 ракет из сектора Газа. Отмечается, что системе противоракетной обороны "Железный купол" удалось перехватить часть из них, однако многие снаряды все же достигли цели, разорвавшись на открытой местности.

Напомним, что 25 марта по центральной части Израиля был произведен ракетный удар. Сообщалось, что ракету так же запустили из сектора Газа.

Снаряд попал в жилой дом, расположенный в населенной сельскохозяйственной местности, из-за чего здание частично разрушилось и загорелось. В результате атаки пострадали шесть израильтян, в том числе дети.

Помимо этого, сработала сирена воздушной тревоги, из-за чего люди были вынуждены отправиться по бомбоубежищам. В момент эвакуации так же получили травмы многие мирные жители.

Биньямин Нетаньяху, действующий премьер-министр Израиля, заявил, что израильская сторона силой ответит на акт агрессии. В подтверждение этих слов, армия обороны Израиля начала частичную мобилизацию военнослужащих резерва, а также отправила к границам Газы несколько боевых подразделений. Утром по сектору Газа был нанесен ракетный удар. Отмечалось, что целью ракетного обстрела были укрепления ХАМАС (группировки, на данный момент контролирующей сектор Газа).

Фото: Pravda. Ru

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