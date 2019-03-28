В датскую армию зовут киберспортсменов

Глава отдела кадров Министерства обороны Дании Андерс Бек рассказал о том, что на данный момент оборонное ведомство рассматривает ряд инициатив, связанных с методами привлечения на военную службу геймеров.

По словам Бека, любители поиграть в компьютерные игры частенько помогают представителям различных профессий. Поэтому и Минобороны решило договориться с одной из киберспортивных организаций.

Также глава отдела кадров подчеркнул, что привлекать к службе в вооруженных силах игроков можно, и даже нужно, поскольку они уже владеют многими навыками, которые необходимы в армии. Помимо этого, данный факт уже подтвержден различными испытаниями.

В ходе проведения испытаний военные установили, что геймеры, которые больше предпочитают шутеры, быстро и эффективно реагируют на смену обстановки, сохраняют спокойствие в сложных условиях и слаженно работают в команде.

Отмечается, что в испытаниях принимали участие киберспортсмены из команды Astralis — они показали великолепные результаты. Именно поэтому датское Минобороны решило начать тесное и взаимовыгодное сотрудничество с киберспортивной федерацией Дании.

Фото: Pravda. Ru

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