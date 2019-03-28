Сотрудники ФСБ задержали дагестанца причастного к терактам в московском метро в 2010 году

Сотрудники ФСБ провели задержание члена группировки Магомедали Вагабова, которая организовала два взрыва в московском метро в 2010 году.
"Преступная группировка Магомедали Вагабова была уничтожена в 2010 году после совершения терактов в московском метро на станциях "Лубянка" и "Парк культуры"", — пояснили в Центре общественных связей ФСБ России.
Террорист был задержан в Хасавюртовском районе Дагестана и доставлен в Москву для проведения следственных мероприятий. В СК России сообщили, что собираются предъявить задержанному обвинение в организации террористического акта в составе преступной группы. Следственный комитет будет просить суд об аресте террориста.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о взрывах в московском метро в 2010 году. Тогда две смертницы привели в действие самодельные взрывные устройства на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". В результате взрывов погиб 41 человек, еще 88 были ранены. Полиция и спецслужбы начали поиск подозреваемых на Северном Кавказе.
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