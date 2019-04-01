РФ совершит наблюдательный полет над территорией Испании

Глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков рассказал о том, что Россия организует наблюдательный полет над Испанией. Политик отметил, что полет пройдет в соответствии со всеми правилами, которые предусмотрены международным договором по открытому небу.
Отмечается, что полеты будут проходить с 1 по 5 апреля. Для наблюдения будет использоваться российский самолет Ту-214 ОН, а сами вылеты будут осуществляться с испанского аэродрома открытого неба "Гетафе". Маршрут будут согласовывать перед каждым вылетом.
Пока известно, что общая протяженность полета составит порядка 1 800 километров. Испанские эксперты в этом время будут находиться на борту самолета — им предстоит осуществлять контроль за применением наблюдательных систем и за соблюдением правил договора по открытому небу.
В это самое время над Россией так же будут проводиться наблюдательные полеты. Шведское наблюдательное воздушное судно СААБ-340 примет на своем борту представителей Германии, Греции и Италии и совершит полет над некоторыми территориями РФ.
Фото: Pravda. Ru
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