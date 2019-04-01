Самолеты ВВС Тайваня перехватили два истребителя КНР

Тайваньские Военно-воздушные силы осуществили перехват двух истребителей Китайской Народной Республики. Отмечается, что 31 марта воздушные судна тайваньских ВВС подняли по тревоге. Перед пилотами была поставлена задача перехватить боевые самолеты ВВС Китая.

Представитель Министерства обороны Тайваня рассказал, что два истребителя J-11, принадлежащих Китаю, незаконно вторглись в воздушное пространство, подконтрольное Тайбэю. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются провокационными, подрывающими региональную стабильность.

В Минобороны Тайваня также отметили, что отправили экипажам боевых самолетов несколько предупреждений по радиосвязи, после чего те приняли решение развернуться и покинуть воздушное пространство Тайваня.

Судя по предоставленной информации, весь "конфликт" занял не больше десяти минут. В Пекине пока никак не прокомментировали заявления тайваньских властей.

Напомним, что Китай потерял возможность контролировать остров после того, как закончилась гражданская война 1949 года. Однако китайские власти продолжают добиваться воссоединения с данной территорией.

Фото: Pravda. Ru

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