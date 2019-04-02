Су-57 не интересен Китаю

Военные эксперты из издания Global Times опубликовали статью, в которой рассказали о том, что современный боевой самолет Су-57 производства Российской Федерации не может заинтересовать Китай с военной точки зрения.
Представители Китайской ассоциации по контролю над вооружениями полагают, что КНР возможно и купит Су-57 в количестве нескольких единиц, однако только для того, чтобы их изучили инженеры и конструкторы Китая.
Глава конструкторского отдела компании Shenyang Aircraft Corporation Ван Юнцин подчеркнул, что Китай навряд ли станет использовать российские истребители Су-57 в военных целях, потому что у КНР есть свои, довольно надежные и эффективные боевые самолеты пятого поколения J-20.
Также Юнцин отметил тот факт, что китайское программное обеспечение будет очень трудно совместить с технологиями, которые используются в истребителе российского производства.
Напомним, что в марте этого года в Министерстве обороны России рассказали о полной готовности всех документов, которые необходимы для осуществления экспорта Су-57.
Фото: Pravda. Ru
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