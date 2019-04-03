Журнал Минобороны РФ опубликовал статью о боевой парапсихологии в армии

Официальный журнал Министерства обороны Российской Федерации "Армейский сборник" опубликовал любопытную статью.

Ее автором является полковник запаса Николай Поросков.

В статье идет речь о методике боевой парапсихологии, с которой якобы знакомы российские военные. С помощью этих методик, говорится в статье, можно не только взламывать компьютерные программы, но и легко проникать в мысли противника.

Например, пишет Николай Поросков, с помощью методики боевой парапсихологии можно вести невербальный допрос. Благодаря лишь взгляду, указывает полковник запаса, российский солдат, владеющий этой методикой, способен выяснить, что за человек перед ним, какие у него слабые и сильные стороны, а также даже то, пойдет ли он на вербовку.

По словам Николая Пороскова, спецназ РФ использовал данные методики в ходе боевых действий в Чечне. Научились же российские военные им, делится полковник запаса, работая с дельфинами.

С помощью методик боевой парапсихологии можно не только устраивать невербальный допрос, пишет в своей статье для "Армейского сборника" Николай Поросков, но и быстро осваивать иностранные языки, лечить напарников в боевых условиях, а также обнаруживать засады, схроны, тайники и склады противника.

Председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров заявил РБК, что боевая парапсихология, о которой говорит полковник в отставке, всего лишь очередная лженаука. Это обыкновенная выдумка, подчеркивает ученый. Не то что боевой, указывает Александров, но и просто парапсихологии не существует.

В Российской Федерации, заявил председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН, когда-то существовала войсковая часть, что занималась изучением различных лженаучных явлений для дальнейшего их применения на войне. Но, указал Евгений Александров, ее расформировали. Стало понятно, объясняет он, что боевая парапсихология и прочие "сказки" — лишь способ выжать как можно больше средств из государственного бюджета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что армия Российской Федерации начала полномасштабные учения войск противовоздушной обороны на юге страны.

Фото: mil.ru.

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